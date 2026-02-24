Bloomberg: США хотели бы помирить Украину и Россию до 4 июля

Союзники по НАТО утверждают, что Соединенные Штаты якобы стремятся закончить российско-украинскую войну до 4 июля, когда США отмечают День независимости. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.



Не раскрывая деталей о своих собеседниках, агентство отметило, что США хотели бы достичь мирного соглашения по войне в Украине до 4 июля. Однако союзники по НАТО выражают скепсис относительно такой временной рамки.



"Союзники заявляют, что США настаивают на заключении соглашения до того, как Трамп проведет 4 июля торжества по случаю 250-й годовщины независимости Америки. Однако, по словам европейских чиновников и представителей НАТО, нет никаких признаков того, что российский президент Владимир Путин готов заключить соглашение, которое не удовлетворяет его основные требования", – пишет агентство.



Даже некоторые американские чиновники в частных разговорах признают, что не видят признаков того, что Путин готов отступить от своих максималистских позиций, говорят источники агентства.



Трамп вернулся на пост президента в январе 2025 года, обещая быстро положить конец полномасштабной войне России. Однако более года дипломатических усилий США проваливаются из-за российских требований по Донбассу и вопроса контроля над крупнейшей атомной электростанцией Европы, ЗАЭС.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс США.



Агентство Reuters сообщало, что американские и украинские переговорщики обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.





