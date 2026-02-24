Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России за четыре года

Великобритания объявила о введении пакета санкций, который имеет "историческое значение" и лишает Кремль важных доходов от нефти и еще больше ослабляет его способность вести незаконную войну. Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает "Европейская правда".



В целом Великобритания вводит почти 300 новых санкций, направленных на ограничение доходов России от энергоносителей, в частности от экспорта нефти, и основных поставщиков военного оборудования, способствующего ведению войны.



В британском правительстве отметили, что этот пакет, крупнейший с начала вторжения в 2022 году, появляется через четыре года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Новые меры направлены против одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний, ПАО "Транснефть", которая отвечает за транспортировку более 80% российского экспорта нефти, что еще больше усложняет отчаянные попытки Кремля найти покупателей для своей нефти, на которую наложены санкции.



Британские санкции также наносят удар по сети незаконных торговцев нефтью. В частности, под ограничения попали 175 компаний нефтяной сети 2Rivers, одного из крупнейших операторов теневого флота в мире и одного из основных торговцев российской сырой нефтью.



Кроме того, последняя серия санкций включает 48 нефтяных танкеров, транспортирующих российскую нефть, избегая санкций.



Новые меры также направлены на:



49 юридических и физических лиц, причастных к поддержке военной машины России, включая международных поставщиков, которые предоставляют необходимые товары, компоненты и технологии для российских дронов и другого оружия.



3 гражданские энергетические компании и 2 лица, участвующие в попытках обеспечить контракты для новых российских ядерных установок за рубежом.



6 объектов в российской отрасли сжиженного природного газа (СПГ), в том числе суда, торговцев и российские терминалы "Портовая" и "Высоцк", ответственные за экспорт российского СПГ.



9 российских банков, которые обрабатывают трансграничные платежи, жизненно важны для попыток России сохранить доступ к международным рынкам и помочь финансировать военные действия Кремля.



Сейчас Великобритания наложила санкции на более 3 тысяч человек, предприятий и судов в рамках своего режима в отношении России. Министр иностранных дел Британии сегодня посещает Киев, где она также объявила о новом пакете военной, гуманитарной и реконструктивной поддержки для Украины.



"Сегодня Великобритания приняла решительные меры для прерывания критического финансирования, поставки военного оборудования и поступления доходов, которые поддерживают агрессию России. Это самый большой пакет мер с начала вторжения", – сказала глава британского МИД Иветт Купер.



Также 24 февраля британское правительство объявило о новом пакете военной и гуманитарной поддержки.



Тем временем Совет ЕС в понедельник из-за сопротивления Венгрии не смог утвердить 20-й пакет санкций против России.





