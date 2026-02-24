МИД РФ: при сохранении в Грузии нынешнего курса РФ будет выстраивать отношения в «конструктивном ключе»

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что отношения Москвы и Тбилиси будут выстраиваться «в конструктивном ключе» с учетом сохранения властями страны нынешнего курса.



«Наши отношения с Грузией при сохранении ее нынешнего курса будут выстраиваться в конструктивном ключе, но, конечно, не могут быть формализованы, так как Тбилиси не будет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии», — пояснил политик.



Он также прокомментировал стремление России перенести Женевские переговоры по проблеме оккупированных регионов Грузии из «недружественной» Швейцарии в «нейтральную» страну — например, в ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Беларусь.



«Для нас очень важен сам формат и его продолжение, мы не ставим под сомнение важность этого формата. Нужна площадка, которая устраивала бы все стороны.<…> Швейцария, к сожалению, отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров ее считать трудно,», — отметил он.



Отметим, 66-й раунд Женевских дискуссий состоится 18-19 марта.



Напомним, Женевский переговорный формат был создан после августовской агрессии России против Грузии в 2008 году на основании соглашения, которое было подписано 12 августа 2008 года. Четыре раза в год участники встречаются в Женеве.



В дискуссии принимают участие Россия, Грузия, представители США, сопредседатели от ОБСЕ, Евросоюза и ООН. К переговорам подключены представители оккупированных регионов Грузии – Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии.



Женевские переговоры (Женевские дискуссии) проходят в двух параллельных рабочих группах. В первой обсуждаются вопросы обеспечения безопасности (например, подписание соглашения о неприменении силы и создание международного механизма безопасности в оккупированных регионах).



Во второй группе обсуждаются вопросы вынужденно перемещенных лиц, возвращения беженцев и другие гуманитарные темы (например, изучение родного языка, культурное наследие, безопасное передвижение вдоль оккупационной линии и т. д.).



Грузия не подписывает соглашение о неприменении силы с представителями Цхинвали и Сухуми, как того желают они и Россия. Тбилиси считает, что война 2008 года была развязана РФ и именно Россия является стороной конфликта. Соответственно, именно с Москвой Тбилиси готов подписать это соглашение.





