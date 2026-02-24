|
ЕС сократил численность дипмиссии России в Брюсселе
24.02.2026 18:13
Евросоюз ограничит численность российской дипломатической миссии в Брюсселе до 40 человек, а также намерен запреть въезд в страны объединения всем участникам войны против Украины, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Мы не потерпим злоупотребления дипломатической властью. И вместе с Еврокомиссией мы работаем над тем, чтобы потенциально не допустить сотни тысяч бывших российских солдат в Шенгенскую зону. Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты бродили по нашим улицам», — сказала Каллас.
Постпредство России в ЕС в ответ заявило, что Брюссель решил сократить численность дипмиссии из-за неспособности принять 20-й пакет санкций к четвертой годовщине начала полномасштабной войны — 24 февраля. Также в ЕС не договорились о выделении Киеву кредита в 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Кроме того, этот шаг был принят с целью «помешать дипломатическим контактам на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине», отметили в российской дипмиссии.
Принять 20-й пакет санкций против России и одобрить кредит Украине помешала Венгрия. Причиной стало прекращение транзита в страну российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба». «Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не допустим утверждения важных решений для Киева», — заявил глава МИД страны Петер Сийярто. В Киеве объясняли остановку транзита повреждением газопровода в конце января.
Глава МИД Германии Норберт Вадеофул говорил, что Берлин попытается переубедить Будапешт. Каллас, в свою очередь, отметила, что произошедшее стало «неудачей», но заверила — работа над принятием санкций продолжится. Проект новых ограничений в отношении Москвы был представлен в начале февраля. В список, в частности, вошли запрет на морские перевозки российской нефти и ограничения криптовалютных транзакций с Россией.
Ранее представитель внешнеполитической службы евроблока Анита Хиппер сообщила, что в Совете ЕС обсуждают запрет на въезд в Шенгенскую зону россиянам, которые принимали участие в войне против Украины. Хиппер уточняла, что предложение внесла одна из стран союза и его поддержали несколько государств. По данным Politico, страной, выступившей с этим предложением, была Эстония. Один из эстонских дипломатов отметил, что это снизит риски, но другой признал трудность реализации подобной инициативы.
