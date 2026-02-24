Номинированные на Лондонской бирже грузинские банки не будут размещать рекламу на подсанкционных ТВ - Чечелашвили

24.02.2026 19:14





«Банки, которые номинированы на Лондонской бирже, наши крупнейшие банки, конечно, не будут размещать рекламу на «Имеди» и «POSTV», потому что тогда возникнет прямая угроза для них в отношении вторичных санкций, поэтому это очень болезненная новость для обоих каналов», - так в беседе с агентством «Интерпресснюс» эксперт Валерий Чечелашвили прокомментировал значение санкций Великобритании против двух грузинских телеканалов.



По его словам, в целом, быть санкционированным Великобританией неприятно, поскольку это означает ограничение возможностей, в том числе в экономическом плане.



«Это очень неприятная новость, потому что это означает ограничение всех возможностей, поскольку теперь, например, игроки будут очень серьезно думать о размещении рекламы, так как на них могут быть наложены вторичные санкции. В целом нет никакого удовольствия в том, чтобы быть санкционированным британцами. Это - ограничения: финансовые, в передвижении и в экономической деятельности. Банки, которые номинированы на Лондонской бирже, наши крупнейшие банки - «Банк Грузии» и «TBC», конечно, не будут размещать рекламу, потому что тогда возникнет прямая угроза вторичных санкций для них, поэтому это очень болезненная новость для обоих каналов», - отметил Валерий Чечелашвили.





