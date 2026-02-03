Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Председатель парламента Армении назвал абсурдной возможность участия России в TRIPP


03.02.2026   15:19


Армения считает возможность участия России в «Маршруте Трампа» абсурдной. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, отметив, что не может подтвердить такую возможность, поскольку «Маршрут Трампа» является, прежде всего, армяно-американской инициативой.

Комментируя интерес России, председатель парламента охарактеризовал это как нормальный пример поведения для крупных государств.

Симонян отметил, что в этом нет ничего нового или необычного, поскольку любое государство заинтересовано в сохранении и расширении своего влияния в соседних странах.

«Если мы говорим об открытии маршрута или дороги, то, на мой взгляд, это должно быть оформлено как отдельная инициатива. В рамках «Маршрута Трампа» это звучит несколько абсурдно, поскольку по сути было бы сделано всё, чтобы «Маршрут Трампа» не сработал», — отметил Ален Симонян.


