|
|
|
Председатель парламента Армении назвал абсурдной возможность участия России в TRIPP
03.02.2026 15:19
Армения считает возможность участия России в «Маршруте Трампа» абсурдной. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, отметив, что не может подтвердить такую возможность, поскольку «Маршрут Трампа» является, прежде всего, армяно-американской инициативой.
Комментируя интерес России, председатель парламента охарактеризовал это как нормальный пример поведения для крупных государств.
Симонян отметил, что в этом нет ничего нового или необычного, поскольку любое государство заинтересовано в сохранении и расширении своего влияния в соседних странах.
«Если мы говорим об открытии маршрута или дороги, то, на мой взгляд, это должно быть оформлено как отдельная инициатива. В рамках «Маршрута Трампа» это звучит несколько абсурдно, поскольку по сути было бы сделано всё, чтобы «Маршрут Трампа» не сработал», — отметил Ален Симонян.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна