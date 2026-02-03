Лидер «Мечты» в ответ на запуск «Московского механизма» призвал Швецию заняться решением своих проблем

03.02.2026 16:21





Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия отреагировал на инициирование Швецией запуска в отношении Грузии «Московского механизма» ОБСЕ (метод работы ОБСЕ в области человеческого измерения по инициативе стран-участниц — ред.), а также на передачу «всем демонстрантам» со стороны молодых консерваторов Швеции приза Freedom Prize («Приз свободы»).



Кирцхалия расценил это, как наглядный пример иностранного вмешательства во внутренние дела Грузии.



«Тот факт, что вы присудили премию всем демонстрантам, включая воинствующих радикалов, является еще одним грубым и недружественным актом вмешательства в грузинскую политику. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться к шведской стороне — конечно, в целом мы благодарны вам за то, что вы уделяете внимание Грузии, но уверяю вас, что ваша озабоченность, основанная на предвзятой информации, абсолютно непонятна и неуместна. Поэтому любой процесс, который может стать причиной вашего беспокойства, является лишь отголоском нашего суверенитета и верховенства закона», — заявил Кирцхалия.



С другой стороны, продолжил лидер «Мечты», у Грузии, как у партнера Швеции «действительно есть основания беспокоиться о процессах, которые происходят в вашей стране».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





