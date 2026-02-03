|
Кобахидзе в Абу-Даби: Грузия — самая быстрорастущая экономика Европы
03.02.2026 17:27
За последние 5 лет Грузия стала самой быстрорастущей экономикой Европы. В период 2021–2025 годов среднегодовой экономический рост страны составил 9,3%, а по прогнозу МВФ Грузия входит в топ-10 стран мира по темпам роста экономики. Об этом заявил Ираклий Кобахидзе в Абу-Даби на круглом столе «Будущее инвестиций» в рамках Саммита мировых правительств – 2026.
По его словам, ключевые факторы роста — политическая стабильность и мир, несмотря на сложную региональную обстановку и войну в Украине. Кобахидзе отметил либеральную экономическую политику, низкие налоговые ставки, эффективную налоговую систему и простую бюрократию, создающие благоприятные условия для инвестиций.
Отдельно он подчеркнул низкий уровень коррупции и эффективное управление экономикой: по международным индексам Грузия — среди лидеров, а в регионе занимает первое место по этому показателю, опережая 8–9 стран ЕС.
«Наша цель — создать в Грузии правильную среду для иностранного бизнеса. Этот подход работает», — заявил Кобахидзе.
