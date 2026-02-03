«Грузинская мечта» фактически уничтожает политические свободы — Social Justice Center

Грузинская неправительственная организация Social Justice Center детально проанализировала планируемые поправки в закон «О грантах» и другие законодательные акты. JAMnews представляет сокращенную версию отчета, полный анализ на грузинском языке можно прочесть на сайте организации.



Грузия на пути к авторитаризму: как «Грузинская мечта» меняет правила политической свободы

28 января 2026 года правящая партия «Грузинская мечта» анонсировала пакет законодательных поправок, которые, по мнению критиков, ознаменуют качественный сдвиг в политической системе Грузии. Правительство оправдывает эти изменения необходимостью защиты суверенитета от иностранного влияния, хотя по сути они значительно расширяют полномочия государства по контролю за политическим самовыражением граждан, средствами массовой информации, гражданским сектором и бизнесом.



Поправки планируются к закону «О грантах», Органическому закону Грузии о политических объединениях граждан, а также в уголовный и административный кодексы.



Главная идея поправок проста: практически любая деятельность, связанная с иностранным финансированием, которую правительство считает политической, может стать основанием не только для административной, но и для уголовной ответственности.



Получение иностранного финансирования как повод для преследования

Согласно новым правилам, определение гранта радикально расширяется. Деньги, техническая помощь, экспертиза или услуги, полученные от иностранного гражданина или юридического лица, могут считаться грантом, если, по интерпретации правительства, они влияют на общественное мнение, государственные институты или политические процессы. В таком случае донору потребуется предварительное согласие правительства. Использование полученных ресурсов без согласия повлечет за собой уголовную ответственность.



Наказание сурово: нарушение закона может караться штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до шести лет, — а «внешнее лоббирование» и «отмывание денег в политических целях» грозит лишением свободы на срок от девяти до 12 лет. Закон частично имеет обратную силу — использование уже полученных до его вступления в силу грантов без одобрения правительства также будет запрещено.



Юристы считают, что новые инициативы больше не проверяют иностранное финансирование на предмет прозрачности, а автоматически делают его подозрительным и угрожающим. Таким образом государство криминализирует законное политическое самовыражение.





Кто решает, что такое «политика»?



Одна из наиболее проблематичных частей закона — это крайне широкое определение термина «политика». По словам премьер-министра, оно будет определяться соответствующими ведомствами и, при необходимости, судом. На практике это означает, что высказывания граждан, исследования, журналистские статьи, тренинги или общественные кампании могут быть задним числом оценены как «оказание политического влияния».



По мнению экспертов, в такой обстановке граждане уже не могут заранее определить, что допустимо, а что наказуемо. Это создает так называемый «стигматизирующий эффект»: люди начинают заниматься самоцензурой не потому, что нарушают закон, а потому, что не понимают, как власти истолкуют их действия.



Влияние на партии

Эти изменения также глубоко затронут партийную политику. Сотрудникам организаций, финансируемых из-за рубежа, запрещено состоять в политических партиях в течение восьми лет. Правительство объясняет это как способ защиты партий от «внешних интересов», но критики утверждают, что на самом деле это закрывает путь в политику людям, профессионально занимающимся правозащитной деятельностью, исследованиями, выборами или средствами массовой информации.



Кроме того, организации гражданского общества по закону рассматриваются как политические партии. Если организация «участвует в формировании политической воли граждан», ей может быть присвоен статус «субъекта, преследующего партийно-политические цели». В таком случае ей запрещается оказывать помощь, пожертвования ограничиваются, и налагается дополнительная бюрократическая и уголовная ответственность.



По мнению юристов, этот механизм позволит государству взять под контроль неправительственный сектор и фактически нейтрализовать его.





Удар по бизнесу

Изменения коснутся и коммерческого сектора. Публичная политическая деятельность предпринимательского юридического лица, если она не связана напрямую с его бизнесом, будет караться штрафом в размере 20 000 лари за первое нарушение и 40 000 лари за повторные нарушения. Под «политической деятельностью» понимается любая деятельность, направленная на оказание влияния на правительство или общество.



Эта норма фактически лишает предприятия возможности публично выражать свою позицию по социальным или политическим вопросам — будь то судебная реформа, права человека или внешняя политика страны.



Повторение российской траектории

По мнению гражданского сектора, пакет мер явно повторяет модель, заложенную в России и Беларуси, где контроль первоначально затронул организации, а затем и отдельных лиц: журналистов, активистов и исследователей. Там государство регулирует уже не только действия, но и связи людей, их убеждения и профессиональный выбор.



В результате политическое самовыражение перестало быть естественным правом гражданина и превратилось в рискованное занятие, которое в любой момент может обернуться юридическим преследованием.





Когда закон становится инструментом контроля

Общая логика изменений порождает так называемый авторитарный легализм — систему, где закон больше не ограничивает власть, а, наоборот, укрепляет ее, используя расплывчатые понятия и суровые санкции.



По мнению критиков, в такой обстановке гражданин формально сохраняет свой статус, но теряет свободу мыслить, объединяться и действовать, не задумываясь о возможных уголовных последствиях. Это уже не проблема отдельных законов, а трансформация всей политической системы.



Источник: JAMnews

