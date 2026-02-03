|
Председатель парламента Грузии обвинил Нидерланды в нарушении международного права
03.02.2026 18:40
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили опубликовал пост в социальной сети.
Как пишет Папуашвили, посольство Нидерландов должно осознать, что, финансируя дезинформаторов, оно нарушает международное право.
«Я не знаю, что это за группа, которая распространяет полностью разоблачённую ложь медиа с фальшивой регистрацией в Эстонии, однако они указывают, что среди тех, кто платит им деньги, находится правительство Нидерландов.
Разумеется, за распространение лжи этой группой ответственность несёт и тот, кто её финансирует.
Посольство Нидерландов должно осознать, что, финансируя дезинформаторов, оно нарушает международное право», — написал Шалва Папуашвили.
