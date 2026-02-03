Steve Jobs American Academy стала членом Грузинской бизнес-ассоциации

03.02.2026 18:53





Steve Jobs American Academy, миссия которой заключается в подготовке мировых лидеров в области технологий, стала членом Грузинской бизнес-ассоциации.



Академия занимается двумя фундаментальными глобальными проблемами, связанными с технологическим прогрессом: отставанием формального образования от требований будущего рынка труда и системными рисками, связанными с быстрым развитием искусственного интеллекта.



Steve Jobs American Academy является частью международной образовательной экосистемы, и ее программы реализуются в более чем 100 странах. Программы сертифицированы Google и Microsoft и признаны Гарвардской школой образования и Комиссией Европейского союза. Наше участие в глобальной технологической экосистеме, включая партнерство с Apple, отражает долгосрочную технологическую концепцию Академии. Академия начала свою деятельность в Грузии в ноябре 2023 года и в настоящее время представлена 5 филиалами и насчитывает около 800 студентов.



Стоит отметить, что Академия располагает тремя стипендиальными фондами, которые финансируют образование студентов, стартап-проекты и социальные мероприятия. Академия реализует международные программы мобильности по всему миру: Летние школы в Праге и Германии уже прошли в учебном центре T-Mobile, а на этот год запланированы экспедиции в CERN, ООН и NASA. На этот год также запланировано несколько крупных проектов, в том числе развитие бизнес-центров с интеграцией искусственного интеллекта, которые будут сосредоточены на технологической трансформации малых и средних предприятий и повышении их готовности к выходу на международные рынки.



«Членство Steve Jobs American Academy в Грузинской бизнес-ассоциации создает важную основу для более тесного сотрудничества между образованием и бизнесом. Мы уверены, что это партнерство будет способствовать развитию инновационного образования, подготовке технически подкованных специалистов и долгосрочному укреплению экономики страны», — сказал Сосо Пхакадзе, президент Грузинской бизнес-ассоциации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





