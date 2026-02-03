Прокуроры Франции пришли с обысками в офис в X и вызвали Илона Маска на «беседу»

03.02.2026 18:44





В Париже в рамках продолжающегося с января 2025 года расследования предполагаемых злоупотреблений соцсетью X прошли обыски в офисах компании Илона Маска, сообщила прокуратура города в той же X, отметив, что покидает платформу. Процессуальные действия проводятся подразделением ведомства по борьбе с киберпреступностью совместно с Европолом.



В отдельном заявлении прокуратура Парижа сообщила о вызове Маска и бывшего гендиректора X Линды Яккарино в качестве «фактических и юридических руководителей платформы X на момент событий», а также других сотрудников компании на «добровольные слушания», которые состоятся в апреле, передает Bloomberg. Прокурор Лора Беккуо заявила, что расследование является «частью конструктивного подхода, конечная цель которого — обеспечить соблюдение платформой X французского законодательства».



В начале прошлого года парижская прокуратура организовала проверку в отношении X после того, как депутат парламента Эрик Боторель пожаловался на «предвзятые алгоритмы» платформы, которые после покупки «Твиттера» Маском в 2022 году, по его мнению, исказили работу рекомендательной системы. Также французская прокуратура заявляла, что считает это вероятным внешним вмешательством во внутреннюю политику.



Прокуратура Парижа в заявлении напомнила, что в ноябре 2025 года в расследовании появилось обвинение в адрес Grok — чат-бота от X — в том, что сервис генерирует и распространяет посты на французском языке, где отрицался Холокост, а также создает дипфейки с откровенно сексуальным содержанием.



В январе X заявила, что установила запрет на создание в Grok «раздевающих» фотографий людей в тех странах, где такой контент является незаконным. До этого, в 2025 году, компания обвиняла французские власти в «политически мотивированном уголовном расследовании», угрожающем свободе слова пользователей.



В декабре ЕК обязала X выплатить штраф в размере 120 млн евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах (Digital Services Act). Власти ЕС заявляли, что соцсеть вводит пользователей в заблуждение синими галочками верификации, отказывается предоставлять данные исследователям и не делает рекламную систему более прозрачной.



После этого Маск заявил о необходимости распустить Евросоюз.





