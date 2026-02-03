Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинская пианистка Хатия Буниатишвили и рэпер Gims выступили в Париже


03.02.2026   17:44


Грузинская пианистка Хатия Буниатишвили и рэпер Gims выступили в Париже в рамках благотворительного концерта Gala des Pièces Jaunes, которой прошёл в крупнейшей в Европе крытой арене Paris La Défense.

Gims под аккомпанемент Хатии исполнил свой нашумевший трек Ninao, в основе «Гандагана» — зажигательный и энергичный танец из Аджарии.

До этого Хатия Буниатишвили уже участвовала в неожиданном дуэте с популярнейшим A$AP Rocky, а ещё выступала на открытии собора Нотр-Дам де Пари.


