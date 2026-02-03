Грузинская пианистка Хатия Буниатишвили и рэпер Gims выступили в Париже

Грузинская пианистка Хатия Буниатишвили и рэпер Gims выступили в Париже в рамках благотворительного концерта Gala des Pièces Jaunes, которой прошёл в крупнейшей в Европе крытой арене Paris La Défense.



Gims под аккомпанемент Хатии исполнил свой нашумевший трек Ninao, в основе «Гандагана» — зажигательный и энергичный танец из Аджарии.



До этого Хатия Буниатишвили уже участвовала в неожиданном дуэте с популярнейшим A$AP Rocky, а ещё выступала на открытии собора Нотр-Дам де Пари.





