В Аджарии завершена масштабная реконструкция школы на 500 учащихся
03.02.2026 17:31
Председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили ознакомился с результатами реабилитационных работ в публичной школе села Эрге Хелвачаурского муниципалитета.
В рамках проекта полностью отремонтирована школа, рассчитанная на 500 учащихся. Обновлены учебные классы, библиотека, актовый зал, внутренние и внешние спортивные пространства, компьютерный класс и другие школьные помещения. Благоустроена территория, заменена кровля и обновлён фасад здания.
В школе создано пространство для инклюзивного образования, здание полностью адаптировано для лиц с особыми потребностями. Общая стоимость работ составила 4 млн лари.
Председателю правительства выполненные работы представила министр образования и спорта Аджарии Мая Хаджишвили.
Обновлённую школу также осмотрели представители правительства и Верховного совета Аджарии, а также мэр Хелвачаури.
