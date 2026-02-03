Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Аджарии завершена масштабная реконструкция школы на 500 учащихся


03.02.2026   17:31


Председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили ознакомился с результатами реабилитационных работ в публичной школе села Эрге Хелвачаурского муниципалитета.

В рамках проекта полностью отремонтирована школа, рассчитанная на 500 учащихся. Обновлены учебные классы, библиотека, актовый зал, внутренние и внешние спортивные пространства, компьютерный класс и другие школьные помещения. Благоустроена территория, заменена кровля и обновлён фасад здания.

В школе создано пространство для инклюзивного образования, здание полностью адаптировано для лиц с особыми потребностями. Общая стоимость работ составила 4 млн лари.

Председателю правительства выполненные работы представила министр образования и спорта Аджарии Мая Хаджишвили.
Обновлённую школу также осмотрели представители правительства и Верховного совета Аджарии, а также мэр Хелвачаури.


