В Руставской женской тюрьме скончалась 70-летняя обвиняемая

03.02.2026 14:38





В Руставской женской тюрьме скончалась 70-летняя обвиняемая Нуну Брегвадзе. Инцидент произошел 13 ноября. Как сообщили «Publika» в прокуратуре, дело расследуется по статье о служебной халатности.



Брегвадзе находилась в т.н. предварительном заключении.



По информации Publika, она была помещена в тюрьму N5 26 октября, а через три недели 13 ноября ее не стало.

Незадолго до смерти её переводили в клинику Vivamed, после чего вернули в тюрьму, где она скончалась.



Официальную причину смерти семье до сих пор не сообщили.



▪️ Документов и результатов экспертизы родственники не получали. По словам дочери, о смерти матери её уведомили по телефону, устно назвав причиной тромб.

▪️ Адвокат умершей Иракли Шенгелиа сообщил Publika, что, по его информации, причиной смерти стало высокое артериальное давление. Он подтвердил, что было проведено вскрытие, как это предусмотрено в случае смерти заключённых.



Publika направила запросы в Пенитенциарную службу и Министерство юстиции с вопросами о медицинской помощи, результатах экспертизы и действиях администрации для предотвращения смерти обвиняемой, однако ответов не получила.



▪️ Директор тюрьмы Нестан Верулашвили отказалась от комментариев, сославшись на проведённое расследование.

▪️ Клиника Vivamed отказалась комментировать ситуацию, ссылаясь на защиту персональных данных. В прокуратуре подтвердили, что расследование продолжается, итогового решения по делу пока нет. Ситуацию также изучает Народный защитник.



Нуну Брегвадзе была задержана 24 октября в Кутаиси и находилась под стражей по обвинению в угрозе лишения жизни отношении члена семьи. Известно также, что ранее она находилась под условным наказанием по делу о тайном завладении мобильным телефоном.





