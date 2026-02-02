В США намерены судить грузинского капитана корабля «теневого флота» РФ

США заявили, что намерены судить капитана и первого помощника капитана танкера под флагом РФ, который был захвачен в Северной Атлантике — судно Marinera было остановлено 7 января к югу от Исландии, а затем сопровождено к побережью шотландского округа Мори (Moray).



Капитаном корабля является гражданин Грузии Автандил Каландадзе. Он и его неназванный коллега были доставлены на борт судна береговой охраны США Munro 27 января.



В заявлении посольства США в Лондоне BBC News говорится, что двое членов экипажа «остаются под стражей в США после их законного ареста за нарушение законодательства США».



Дипмиссия заявляет, что мужчины будут «доставлены в Соединенные Штаты для судебного преследования» в американском суде, а остальные 26 членов экипажа сошли с судна и их репатриация осуществляется «в соответствии со стандартными иммиграционными и юридическими процедурами Великобритании».



В заявлении для парламента Шотландии первый министр Джон Суинни заявил, что все 26 человек будут «репатриированы в страны по их выбору в течение сегодняшнего и завтрашнего дня».



Ранее Сессионный суд в Эдинбурге отклонил просьбу адвокатов жены капитана, Натии Дзадзамия, помешать США вывести ее мужа из-под юрисдикции Шотландии. Судья лорд Янг заявил, что Закон «О государственном иммунитете» 1978 года означает, что у него не было полномочий издавать такой приказ в отношении иностранного правительства.



Адвокаты супруги Автандила Каландадзе утверждали, что грузинский капитан судна должен быть защищен шотландскими судами и европейским законодательством в контексте прав человека.



В Холируде все согласились с тем, что США были правы, захватив судно, но выразили некоторое беспокойство по поводу судьбы его капитана и экипажа.



«Наш суверенитет был нарушен, наши суды проигнорированы, а иностранные военные похитили двух человек с нашей территории», — заявил сопредседатель шотландской партии зеленых Росс Грир. Суинни сказал, что понимает «силу чувств по этому вопросу», — пишет BBC News.



США обвинили судно Marinera, ранее известное как Bella 1, в нарушении санкций при перевозке нефти для Венесуэлы, России и Ирана.



Правительство Великобритании поддержало операцию по захвату танкера, заявив, что это законные действия против судна, причастного к нарушению санкций. Министерство обороны (МО) оказывало оперативную поддержку, и американские самолеты использовали аэродромы Великобритании, в том числе в Шотландии.



Но правительство РФ осудило захват, потребовав, чтобы США должным образом обращались с российскими гражданами, находившимися на борту, и позволили им быстро вернуться в Россию.



В заявлении посольства США говорится, что «Соединенные Штаты и Соединенное Королевство координируют свои действия в отношении статуса, оформления и предполагаемой репатриации членов экипажа Bella 1».







