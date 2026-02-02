«В стране отсутствует системный подход, не все клиники соответствуют стандартам» — кардиолог

По мнению специалистов в области кардиологии, развитию высокотехнологичной кардиологии в Грузии в настоящее время больше всего мешает отсутствие системного подхода и неравномерное качество клиник. Обсуждение, одной из главных тем которого было современное состояние высокотехнологичной кардиологии и позиционирование Грузии в региональном контексте, состоялось в программе BMGTV «Стандарты здравоохранения».



По мнению экспертов, не все медицинские центры соответствуют стандартам, необходимым для безопасного и эффективного проведения сложных инвазивных процедур. Гиорги Папиашвили, руководитель отделения аритмологии Университетской больницы имени Джо Эллиса и клиники Healthycore, подчеркивает, что нынешняя модель фрагментирована и требует внедрения четких механизмов аккредитации для обеспечения концентрации и повышения качества в этой области.



По его оценке, гораздо более эффективным было бы создание крупных аккредитованных центров, которые стали бы не только лечебными учреждениями, но и академическими центрами, систематически обеспечивающими подготовку новых специалистов.



«Я считаю, что не все клиники соответствуют международным стандартам. В стране отсутствует системный подход. Гораздо важнее было бы создать более крупные центры, которые стали бы академическими центрами передового опыта и готовили бы больше специалистов. «В настоящее время это принимает несколько хаотичную форму. Ситуация своеобразная — у нас больше центров, чем операторов, которые могут выполнять процедуры», — заявляет Гиорги Папиаишвили.



По его мнению, введение четких критериев аккредитации клиник и стимулирование крупных центров является необходимым условием чтобы высокотехнологичная кардиология в Грузии развивалась не хаотично, а стабильно и безопасно.





