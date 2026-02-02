В Грузии в январе выявлено 16 случаев перевозки и реализации нерастаможенных сигарет на сумму до 118 тыс лари

02.02.2026 22:01





В январе следственная служба Грузии изъяла 18 185 блоков не облагаемых налогом сигарет на сумму до 118 000 лари.



По данным ведомства, в январе было выявлено 16 случаев хранения, транспортировки и реализации большого количества подлежащих маркировке акцизных товаров без акцизных марок. Обвинения были предъявлены 18 лицам, 8 из которых были арестованы.



«В результате следственных действий у лиц, причастных к преступлению, были изъяты товары, предназначенные для продажи, 18 185 блоков сигарет различных марок общей рыночной стоимостью 117 780 лари.



Ведется расследование по статье 200 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет», — говорится в заявлении ведомства.





