Срок пересмотра ограничительного закона о суррогатном материнстве в Грузии будет вновь продлен

02.02.2026 21:49





Инициатива о запрете услуг суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения для иностранных пациентов, о которой коалиция «Грузинская мечта» объявила еще в 2023 году, вернулась на рассмотрение в парламент, но процесс вновь затягивается.



Хотя изначально законопроект рассматривался в срочном порядке, а бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили обещал, что он вступит в силу 1 января 2024 года, парламентское бюро продлило срок обсуждения этого вопроса еще на 90 дней, до июня 2026 года.



Речь идет о поправках к закону о суррогатном материнстве, инициированных в 2023 году, которые изначально рассматривались в срочном порядке, а тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министр здравоохранения Зураб Азарашвили, датой вступления в силу поправки к закону указывали 1 января 2024 года.



Пакет законопроектов включает как проект закона «о репродукции с помощью медицины», так и поправки к законам о здравоохранении, лицензиях и разрешениях, вещании, рекламе, правах пациентов, иммиграции, Гражданский, Уголовный и Административный кодексы, а также другие соответствующие законы и Органический закон «О гражданстве Грузии».



По мнению Комитета, учитывая актуальность и высокую чувствительность вопроса, в ходе обсуждения было проведено множество встреч с экспертами, профессиональными кругами и специалистами, заинтересованными в данной теме. Кроме того, Комитет считает целесообразным провести дополнительные межотраслевые консультации перед обязательным пересмотром.



На этом основании Комитет обратился к бюро парламента с просьбой продлить срок рассмотрения законопроекта Комитетом на 90 дней.



bm.ge старается выяснить дополнительные подробности о текущем обсуждении законопроекта как у законодательного органа, так и у целевой группы в медицинском секторе.



Законопроект, который запрещал бы иностранным пациентам пользоваться услугами экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства в Грузии, больше не будет рассматриваться в ускоренном порядке, и единственным нововведением, введенным министерством для этого сектора, стало новое правило: все учреждения, предоставляющие услуги, обязаны регистрировать информацию о своей деятельности в области репродуктивной медицины в Национальном реестре.





