Разницы между аттестатами за 11-й и 12-й классы не будет - Замминистра

03.02.2026 16:46





По словам Звиада Габисония, заместителя министра образования в правительстве «Грузинской Мечты», после объявления о том, что 12-й класс станет факультативным, разницы между аттестатами за 11-й и 12-й классы не будет. Как он отметил в парламенте во время пленарного заседания, отвечая на вопрос членов партии «За Грузию», основные академические компоненты будут распределены с 1-го по 10-й класс, в 11-ом и в 12-ом классах ученики будут выбирать предметы по своему усмотрению.



«Что касается аттестатов за 11-й и 12-й классы, хотелось бы уточнить, что основные академические компоненты будут завершены до 10-го класса включительно, 11-й класс будет полностью посвящен помощи будущим студентам с частью учебной программы, тогда как 12-й класс, как вы знаете, мы оставили его добровольным, что означает, что эта часть будет применяться только к тем, кто желает продолжить обучение в Европейском Союзе или других странах, где требуется аттестат 12-летнего обучения.



Конечно, разницы [между сертификатами] быть не может по той простой причине, что академические компоненты должны быть завершены в течение 10-летнего периода, в то время как 11-й класс будет посвящен примерно 15 предметам, Из которых учащийся выберет предметы, которые он хочет сдавать на высших экзаменах. У них будет аналогичная возможность в 12-м классе. Они также смогут добавить другие типы предметов, если захотят.



Что касается аттестатов, то аттестат выдается по окончании 11-го класса, который является последним годом этой программы. Что касается 12-го класса, то сам аттестат не будет изменен; вместо этого это будет отражено в приложении. «Напоминаем, что оценки за 11-й и 12-й классы не заносятся в аттестат и диплом; вместо этого указывается, что квалификация была присвоена, а в приложении подтверждается количество оценок», — заявил Звиад Габисония.



Заместитель министра образования также объяснил процесс перевода учащихся в зарубежные учебные заведения после окончания 11-го класса. Он заявил, что учащиеся второго и третьего курсов больше не будут повторять 12-й класс, поскольку университеты больше не требуют аттестат об окончании школы для перевода.



«Здесь у нас еще более простой случай. Подавляющее большинство стран ЕС, когда происходит перевод по принципу мобильности на второй или третий курс, больше не требуют физического наличия аттестатов о среднем образовании. Основной принцип заключается в том, сколько кредитов набрал студент. Более того, не все страны ЕС требуют 12 лет обучения в школе; некоторые требуют 13, так что в этом отношении все равно существует множество вариаций. Соответственно, мы можем подтвердить, что студенты второго и третьего курса, скорее всего, не будут обязаны проходить дополнительные курсы 12-го класса и будут иметь возможность свободно воспользоваться принципом международной мобильности», — сказал Звиад Габисония.



К вашему сведению, с 2027 года в школах будет отменено обязательное 12-летие обучения. По словам министра образования Гиви Миканадзе, с 2027-2028 учебного года средняя школа будет состоять из 10 и 11 классов.



Правительство «Грузинской мечты» несколько дней назад одобрило концепцию реформы образования. На основании поправок в законодательство этапы общего образования будут определены следующим образом: С 2026-2027 учебного года начальная ступень будет состоять из I-VI классов, базовая ступень – из VII-IX классов, а средняя ступень – из X-XI классов с 2027-2028 года. С этого же учебного года в 11-м классе будет организована школьная программа дополнительного обучения, которая даст учащимся возможность полностью подготовиться к сдаче государственных экзаменов.







