Налоговая служба опровергла какое-либо давление на телекомпанию «Триалети»
03.02.2026 18:25
Служба доходов Министерства финансов Грузии выступила с официальным заявлением, опровергнув распространённую в СМИ информацию о якобы незаконном давлении на телерадиокомпанию «Триалети».
В ведомстве сообщили, что по состоянию на 3 февраля 2026 года у компании зафиксирована признанная налоговая задолженность в размере 1 057 004,43 лари.
Отмечается, что по заявлениям самой компании от 11 июля и 24 октября 2025 года инкассовые поручения по банковским счетам дважды отменялись сроком на два месяца, что позволило продолжить деятельность без каких-либо ограничений. Однако за этот период задолженность не была сокращена, а, напротив, выросла.
9 января 2026 года «Триалети» вновь обратилась с просьбой отменить инкассо, однако на тот момент долг составлял уже 1 052 765,66 лари, и, поскольку его размер не уменьшился, в повторной отмене было отказано.
В Службе доходов подчеркнули, что инкассо на счета накладывается автоматически, на основе системы оценки налоговых рисков, разработанной при участии международных партнёров, и не является избирательной мерой.
Ведомство заявляет, что действует строго в рамках закона, а налоговый контроль одинаково применяется ко всем налогоплательщикам, независимо от сферы деятельности.
