Парламент в ускоренном режиме принял в l чтении изменения в закон «О общем образовании». Докладчиком выступил заместитель министра образования, науки и молодежи в правительстве «Грузинской мечты» Звиад Габисония.



Ключевые изменения:

▪️ Полное общее образование — 11–12 лет:

начальное — 6 лет (I–VI), базовое — 3 года (VII–IX), среднее — 2 года (X–XI) + добровольный XII класс.

▪️ В школу — с 6 лет (если исполняется до 15 сентября).

▪️ Отменяется система грифов учебников: Минобразования будет разрабатывать, печатать и бесплатно передавать школьные учебники.

▪️ Министерство установит правила использования электронных устройств, включая мобильные телефоны, в госшколах.

▪️ В начальной школе вводится обязательная школьная форма (будет утверждаться министерством).

▪️ Учителям и сотрудникам школ, уволенным за насилие в отношении учеников, будет запрещено работать в системе образования в течение 3 лет.



Заместитель министра образования Грузии Звиад Габисониа не смог назвать ни имени, ни фамилии хотя бы одного эксперта, участвовавшего в разработке образовательной реформы правительства «Грузинской мечты», сообщает BMG



С соответствующим вопросом к замминистру обратилась депутат от партии «Гахария — За Грузию» Софио Хоргуани:



Она попросила назвать хотя бы нескольких экспертов поименно, которые работали над реформой образования.



Заместитель министра утверждает, что над реформой работали специальные юридические лица публичного права при Министерстве образования, которые занимаются исключительно исследованиями.





