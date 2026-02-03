Заминистра образования не смог назвать ни одного эксперта, участвовавшего в разработке образовательной реформы

03.02.2026 18:15





Звиад Габисония, заместитель министра образования Грузии, не может назвать ни одного эксперта, который работал над реформой образования правительства «Грузинской мечты».



«Назовите мне хотя бы нескольких экспертов, по имени и фамилии, которые работали над реформой [образования]?» — спросил заместителя министра Софио Хоргуани, член партии «Гахария за Грузию».



Заместитель министра утверждает, что над реформой работали специализированные неправительственные организации (НПО) Министерства образования, которые занимаются исключительно проведением исследований.



BMG представляет сессию вопросов и ответов между депутатом и заместителем министра без изменений:



Депутат Софо Хоргуани: «Я понимаю, что над концепцией [реформы] работали квалифицированные юристы, и я доверяю вашему профессионализму, но юристы — это последняя профессия, которая должна быть вовлечена в этот вопрос. Главное — это позиция академического сообщества, важно содержание, иначе я знаю, что вы бы поместили [реформу] в правовые рамки. Просто назовите мне несколько экспертов, по имени и фамилии, которые работали над этой реформой».



Заместитель министра образования Звиад Габисония: Мы привлекли юристов на самом последнем этапе, поскольку требовались изменения в законодательстве. Что касается исследователей, то я могу подтвердить, что эти исследования ведутся уже несколько лет. Во-первых, Министерство образования, науки и молодежи создало специальные государственные юридические лица, которые занимаются исключительно исследованиями. Во-вторых, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии на протяжении многих лет работает над вопросами, связанными с квотами на рынке труда. Последней областью, над которой мы совместно работали, является конверсия, то есть вопрос конверсии профессий в связи с образовательными программами, основанными на рынке труда [как вы знаете, они часто не соответствуют друг другу], что было важно для квот.



Что касается принятия решений о типе слияния учреждений [имеется в виду слияние СТУ и ТГУ], то мы с полной ответственностью заявляем, что, согласно грузинскому законодательству, это находится в компетенции Министерства образования; Потому что они [университеты] являются государственными юридическими лицами; такое решение принимается не учеными, а министерством – как органом, определяющим политику. Следовательно, министерство приняло решение, которое объявил министр. Оно было основано на конкретных параметрах, вытекающих из реформы. Я уже несколько раз упоминал и хочу еще раз подтвердить, что такого рода управленческие решения принимаются после очень длительных обсуждений и взвешивания многих параметров.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





