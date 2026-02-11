|
Кая Каллас на вопрос о порту Кулеви
11.02.2026 22:17
Я не буду комментировать конкретные предложения, так как до тех пор, пока не всё согласовано - не согласовано ничего, — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Так она ответила на вопрос журналиста о том, может ли расположенный в Грузии порт Кулеви попасть в 20-й пакет санкций против России.
«Работа над 20-м пакетом санкций всё ещё продолжается. Мы выдвинули множество предложений, и я также ожидаю, что в формате »Большой семёрки» у нас состоится обсуждение запрета на морские сервисы.
Поэтому я не буду комментировать конкретные предложения, поскольку пока всё не согласовано - не согласовано ничего», — заявила Каллас.
Напомним, Sky News и ряд международных изданий сообщили, что в рамках 20-го пакета санкций против России Евросоюз планирует ввести ограничения в отношении портов третьих стран. По распространённой информации, Еврокомиссия представила новый пакет санкций, охватывающий сферы энергетики, финансовых услуг и торговли. Пакет предусматривает введение санкций против портов третьих стран, в частности, речь идёт о портах Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии. Кроме того, в санкционный список ЕС планируется дополнительно включить 42 нефтяных танкера так называемого «теневого флота» России.
