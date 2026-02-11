Российские активисты направили письма в посольства Грузии в разных странах с требованием освободить Зиновкину, Грибуль и Чечина

11.02.2026 20:56





Кампанию в поддержку Анастасии Зиновкиной, Артема Грибуль и Антона Чечина, приговоренных в Грузии к 8,5 года тюрьмы, организует Комитет солидарных действий. Как сказано в обращении, которое есть в распоряжении Paper Kartuli, «мировая левая, демократическая, профсоюзная общественность введена в курс дела и следит за ситуацией».



Детали. В письме говорится, что многие активисты лично знакомы с Анастасией Зиновкиной и считают выдвинутые против нее и Артема Грибуль обвинения сфальсифицированными, указывая на процессуальные нарушения при задержании, поведение полицейских и отказ суда истребовать видеозаписи процессуальных действий.



«Требуем немедленного освобождения Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля, Антона Чечина — невиновных российских политических деятелей. В противном случае мы будем вынуждены провести публичные акции в ряде стран мира, информирующие о том, что пребывание иностранцев в Грузии сопряжено с рискам ложных обвинений и тюремного заключения, а также о том, что туристическое посещение Грузии является поддержкой власти, не уважающей права и свободы народа», — сказано в обращении.



Письма уже вручены в посольствах Грузии во Франции, Германии, Израиле, США, Казахстане, Испании, Бразилии, Армении, Перу, Мексики, Аргентины.



В сентябре 2025 года Антона Чечина и Артема Грибуль приговорили к 8,5 года лишения свободы. Их признали виновными в хранении наркотиков в особо крупном размере. Они утверждают, что дела сфабрикованы. В своем последнем слове Артем Грибуль привел этому доказательства.







