Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ОБСЕ - Сегодня начинает работу экспертная миссия "Московского механизма" в Грузии


11.02.2026   20:56


По информации ОБСЕ, экспертная миссия в рамках «Московского механизма» по Грузии начинает работу с сегодняшнего дня.

«Экспертная миссия ОБСЕ в рамках »Московского механизма» по Грузии начинает работу сегодня. До 24 февраля любую соответствующую информацию можно направлять на адрес: [email protected]», — говорится в заявлении, опубликованном на странице ОБСЕ.

Для справки: 29 января 24 государства — члена ОБСЕ активировали в отношении Грузии «Московский механизм» и потребовали создания экспертной миссии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна