ОБСЕ - Сегодня начинает работу экспертная миссия "Московского механизма" в Грузии

11.02.2026 20:56









Для справки: 29 января 24 государства — члена ОБСЕ активировали в отношении Грузии «Московский механизм» и потребовали создания экспертной миссии. По информации ОБСЕ, экспертная миссия в рамках «Московского механизма» по Грузии начинает работу с сегодняшнего дня.«Экспертная миссия ОБСЕ в рамках »Московского механизма» по Грузии начинает работу сегодня. До 24 февраля любую соответствующую информацию можно направлять на адрес: [email protected] », — говорится в заявлении, опубликованном на странице ОБСЕ.Для справки: 29 января 24 государства — члена ОБСЕ активировали в отношении Грузии «Московский механизм» и потребовали создания экспертной миссии.





