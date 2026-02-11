|
ОБСЕ - Сегодня начинает работу экспертная миссия "Московского механизма" в Грузии
11.02.2026 20:56
По информации ОБСЕ, экспертная миссия в рамках «Московского механизма» по Грузии начинает работу с сегодняшнего дня.
«Экспертная миссия ОБСЕ в рамках »Московского механизма» по Грузии начинает работу сегодня. До 24 февраля любую соответствующую информацию можно направлять на адрес: [email protected]
», — говорится в заявлении, опубликованном на странице ОБСЕ.
Для справки: 29 января 24 государства — члена ОБСЕ активировали в отношении Грузии «Московский механизм» и потребовали создания экспертной миссии.