США официально запретили Венесуэле любые нефтяные сделки с Россией

11.02.2026 20:08





Министерство финансов США ужесточило условия работы с венесуэльской нефтью, официально запретив любые сделки с Россией и рядом других государств. Как следует из новых лицензий, выданных Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), разрешение на операции с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA теперь напрямую увязано с отсутствием сотрудничества с подсанкционными странами.



Три лицензии, выпущенные американским ведомством, частично снимают отдельные ограничения на взаимодействие с правительством Венесуэлы, PDVSA и связанными с ней структурами. Лицензия № 46А разрешает экспорт, реэкспорт, транспортировку и переработку венесуэльской нефти уполномоченными американскими организациями, а лицензия № 48 — поставку товаров, технологий и услуг для разведки и добычи в Венесуэле. Третья лицензия (№ 30B) касается операций, необходимых для работы портов и аэропортов страны.



Ключевым условием всех разрешений стал прямой запрет на вовлечение в сделки России, Ирана, Северной Кореи и Кубы, а также подконтрольных им структур. Помимо этого, контракты должны регулироваться законодательством США, а выплаты «заблокированным лицам» (за исключением местных налогов) — переводиться на счета иностранного правительства.



Эти ограничения ударят по российским инвестициям в Венесуэлу, которые, по оценкам Reuters, составляют около $17 млрд и включают доли в нефтяных месторождениях. «Роснефть» в середине 2010-х открыла пять совместных предприятий с PDVSA: Petromonagas (40%), Petroperija (40%), Boqueron (26,67%), Petromiranda (32%) и Petrovictoria (40%). В 2020 году, когда венесуэльская компания попала под санкции, «Роснефть» объявила о выходе из венесуэльских активов, однако они были переданы вновь созданной структуре — АО «Росзарубежнефть», на 100% принадлежащей правительству РФ.



В ноябре 2025 года Национальная ассамблея Венесуэлы продлила действие этих проектов до 2041 года, предусмотрев дополнительные инвестиции в размере 616 млн долларов и план добычи около 91 млн баррелей нефти за 15 лет. Однако после ареста Николаса Мадуро в январе текущего года функции главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес, а президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльская нефть отныне является «собственностью США», и потребовал от иностранных компаний работать через администрацию США, а не напрямую с Каракасом.



Глава российского МИД Сергей Лавров после этого жаловался на вытеснение российских компаний из Венесуэлы. Тем не менее в «Росзарубежнефти» заявляли о намерении продолжать выполнять принятые обязательства.



По подсчетам Reuters, с 2006 по 2017 год Кремль выделил в общей сложности $17 млрд венесуэльскому правительству, а также государственной нефтяной компании страны PDVSA.





