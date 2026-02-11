Миканадзе: Мы приступили к подготовке нового законопроекта, который будет называться Закон “Об образовании и науке”

11.02.2026 19:17





По заявлению министра образования Грузии Гиви Миканадзе, министр работает над новым законопроектом - »Законе об образовании и науке».



Указанное заявление он сделал на проходившем в парламенте Грузии мероприятии - »Женщины в биотехнологиях: наука и инновация».



По его словам, новый закон, объединяющий 7 уже существующих законов по образованию и науке, еще больше усилит реформы и направления, связанные со всеми ступенями науки и образования.



»Мы уже приступили к работе по совершенно новому законопроекту. Сегодня сферу образования и науки объединяют 7 законов, поэтому мы кодифицируем их.



Члены парламента со мной согласятся в том, что ни весенняя, ни осенняя сессии законодательного органа не проходят таким образом, чтобы мы не представили довольно большой объем поправок в виде законодательной инициативы правительства, требующей надлежащих поправок к указанным 7 законам. Поэтому мы уже приступили к подготовке нового законопроекта, который будет называться Закон »Об образовании и науке». Он объединит в себе данности всех 7 законов и будет максимально ориентирован на современные требования и стандарты. Наша цель уже на осенней сессии представить его в парламент на рассмотрение и утверждение.



Мы думаем, что в результате совместных усилий это еще больше усилит реформы и направления, связанные со всеми ступенями науки и образования», - заявил Миканадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





