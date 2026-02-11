Цилосани: Никакими визами ЕС нас не сможет шантажировать

Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани заявила, что шантаж Брюсселя прокомментировала решение ЕС утвердить приостановку безвизового режима для грузинских чиновников и представителей руководства Грузии.



«Это было анонсировано и принято давным-давно. И когда мы ездили с официальным визитом в страны ЕС, мы получали визы. Поэтому никакого скандала у вас не получилось, это уже общеизвестный факт. А во-вторых, еще раз повторю: нас не получится шантажировать никакими визами», — заявила Цилосани.



Напомним, в 2025 году Совет ЕС частично приостановил действие соглашения об облегченном визовом режиме для владельцев дипломатических паспортов Грузии. И тогда каждая страна Евросоюза сама могла — в индивидуальном порядке — принимать решение, вводить или не вводить режим виз.



Решение Брюсселя было вызвано критикой властей Грузии в адрес ЕС, и напротив. Тбилиси должен изменить политику, говорили в Брюсселе, а позже — прямо указывали, что Грузия должна вернуться на европейский путь развития.



К концу июня 2025 года подобный визовый режим уже ввели ряд стран ЕС: Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Нидерланды, Франция, Бельгия и Италия. В том числе — Чехия. Остальные, за исключением Венгрии, находились на разных стадиях его внедрения.



В «Грузинской мечте» тогда это решение Брюсселя назвали «позором» и нарушением международного права со стороны Евросоюза.





