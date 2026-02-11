США разместили мобильные ракетные установки в Катаре на фоне напряженности с Ираном

11.02.2026 19:19





США разместили ракеты в мобильных пусковых установках на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, что может сигнализировать о подготовке к ударам по Ирану.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.



Спутниковые снимки с авиабазы Аль-Удейд свидетельствуют об увеличении количества ракет к системам Patriot, которые размещены в мобильных установках в грузовиках. Это позволяет военным развертывать их значительно быстрее в случае необходимости. Reuters предполагает, что это означает их оперативное развертывание для удара по Ирану или перемещение в оборонительных целях в случае иранской атаки.



Сравнение спутниковых снимков, сделанных в начале февраля, с январскими показывает скопление самолетов и другой военной техники на американских базах по всему региону.



Военную активность заметили и на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. На снимках от 2 февраля видно размещение 17 ударных самолетов F15-E, восьми самолетов A-10 Thunderbolt, четырех истребителей C-130 и четырех неидентифицированных вертолетов. На спутниковых снимках в конце января этих самолетов не фиксировали.



Усиление военной активности США на Ближнем Востоке связано с переговорами с Ираном по поводу его ядерной программы. Президент США Дональд Трамп с начала января угрожает Тегерану американскими атаками. Сначала Трамп критиковал иранский режим за подавление антиправительственных протестов, а затем сосредоточился на ядерных возможностях страны.



Напомним, 6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе.



Перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.



11 февраля президент США заявил, что может отдать приказ об отправке второй авианосной ударной группы на Ближний Восток для подготовки к военным действиям, если переговоры с Ираном провалятся.



Также стало известно, что Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых действий против Ирана, которые бы в то же время не переросли в длительную войну на Ближнем Востоке.





