Петер Фишер пояснил, какие директивы он получил от германских властей, когда был отозван из Грузии для консультаций

11.02.2026 17:55





Вероятно, вы заметили, что в последнее время с «Грузинской мечтой» больше не проводятся встречи на высоком уровне, поскольку такие встречи проходят тогда, когда существует позитивная повестка. Сейчас у нас нет позитивной «адженды». Что касается лично меня, я знаю очень многих лидеров «Грузинской мечты», мы вместе сидели за застольем, произносили тосты за дружбу, партнёрство, европейское будущее Грузии, и теперь многие из них больше не хотят со мной дружить. У меня есть ощущение, что появляться рядом со мной стало невыгодно из-за этого безумного нарратива о том, что Германия и Евросоюз - это плохо, - заявил в эксклюзивном интервью «Интерпрессньюс» посол Германии в Грузии Петер Фишер.



По его словам, он не воспринимает нападки со стороны правящей команды персонально, поскольку это атаки на посла Федеративной Республики Германии, и на его месте мог бы оказаться любой другой.



«Вы, вероятно, заметили, что в последнее время больше нет встреч на высоком уровне, потому что такие встречи имеют место тогда, когда есть позитивная повестка, когда предстоит что-то позитивное сделать. Сейчас у нас нет позитивной »адженды». Что касается моих личных отношений, я знаю очень многих лидеров »Грузинской мечты», знаю их очень хорошо, с некоторыми говорю по-немецки, некоторые свободно владеют немецким языком, многие из них бывали в резиденции посла Германии, у меня были с ними встречи разного формата - как групповые, так и конфиденциальные, существуют фотографии, все видели мои фото с грузинским »лидершипом». Мы вместе сидели за застольем, произносили тосты за дружбу, партнёрство, европейское будущее Грузии - всё было прекрасно. А теперь многие из них больше не хотят со мной дружить. У меня есть ощущение, что появляться рядом со мной стало невыгодно, невыгодно ассоциироваться со мной, отправлять сообщения, поддерживать дружбу - из-за этого безумного нарратива о том, что Германия и ЕС плохие. Но мы не плохие. Я не воспринимаю это персонально - атаки направлены против посла Федеративной Республики Германии, на моём месте мог бы быть кто-то другой. У меня много друзей в Грузии, и эти друзья выражают благодарность Германии, благодарят посла, благодарят Петера и говорят: мы, грузины, - европейцы, мы хотим европейского будущего, пожалуйста, не оставляйте нас. И мой ответ - мы вас не оставляли и не оставим!», - заявил посол.



Он также прокомментировал вопрос своего отзыва из Грузии на несколько недель в октябре 2025 года для консультаций в МИД Германии и разъяснил сигналы, полученные от властей своей страны. По словам посла, главным требованием официального Берлина является прекращение дезинформационных атак против Германии, Евросоюза и посла Германии.



«В консультациях нет ничего секретного. Я был отозван для консультаций. Это дипломатический термин, который выражает протест или несогласие - именно это и сделала Германия, выразив протест/несогласие в отношении Грузии. Главной причиной стали продолжающиеся дезинформационные атаки против Германии, Евросоюза и посла Германии в Грузии. К этому добавилась обеспокоенность развитием событий в законодательной сфере. В Германии я пробыл чуть более трёх недель. Я встретился со всеми соответствующими министерствами на достаточно высоком уровне, говорил с министром иностранных дел Германии, с депутатами парламента. Директива заключалась в том, чтобы чётко заявить: дверь для членства Грузии в ЕС остаётся открытой, статус кандидата никуда не делся, Европейский союз - это союз надежды. Если кандидат от нас отдаляется, мы всё равно надеемся, что он может вернуться. Дверь для Грузии открыта, чтобы она вернулась на путь евроатлантической интеграции - это наше желание и оптимальное решение. Если же Грузия выберет иной путь, Германия должна будет внести коррективы в отношения, поскольку членство в ЕС - это нечто уникальное и особенное, высший уровень интеграции, который можно представить. Если Грузия выберет другой путь - это её выбор, мы не настаиваем на вступлении в ЕС, но внесём коррективы, потому что по сравнению с членством это будет понижение уровня отношений, менее интенсивное сотрудничество - это очевидно, и откат уже наблюдается. Чем ближе вы к ЕС - тем больше за большее: отношения становятся теснее, сотрудничество усиливается. Чем дальше - тем меньше за меньшее. Моя директива - помогать организовать этот процесс: с наилучшими намерениями, но будучи готовыми к худшему и действуя исходя из реальности в Грузии. Мы не определяем курс Грузии - мы смотрим на факты и реагируем на них. И ещё одна директива и просьба Германии к Грузии - прекратить дезинформационные атаки против Германии, ЕС и посла Германии. К сожалению, это требование выполнено не было», — заявил посол Германии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





