В Грузии планируется ввести запрет на пластиковые бутылки

11.02.2026 17:18





Правительство Грузии готовит запрет на продажу напитков в пластиковых бутылках.



Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Соломон Павлиашвили заявил, что запрет планируется ввести в действие в следующем году.



По его словам, исключение будет сделано на продажу масла в пластиковых бутылках и питьевую воду в бутылках объемом более 10 литров. Также ограничение не будет распространяться на экспортируемую продукцию, пишет BM.ge.



Это часть кампании по сокращению использования пластика в стране. С 1 января в Грузии запрещено производство для внутреннего рынка одноразовых пластиковых изделий. Пластиковую посуду можно производить только на экспорт. С 1 апреля вступит в силу запрет для госучреждений на закупку пластиковых стаканчиков, контейнеров и бутылок объемом до 3 литров. А с 1 июля запрет на использование распространится на отели, рестораны и кафе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





