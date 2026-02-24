В «Мечте» назвали фашизмом британские санкции против грузинских пропагандистских телеканалов

24.02.2026 16:28





По оценке члена парламентского большинства Левана Мачавариани, введение санкций правительством Великобритании против телекомпаний «Имеди» и «ПостТВ» является попыткой подрыва свободы СМИ.



По его словам, ни «Имеди», ни «ПостТВ» из-за этого не прекратят говорить правду.



«Это попытка подрыва свободы медиа. К сожалению, в случае с «Имеди» это не первая попытка. Мы видели в 2007 году, как неформальное олигархическое управление пыталось заставить «Имеди» замолчать руками Михаила Саакашвили, и это продолжение всего того. Однако, конечно, ни «Имеди», ни «ПостТВ» из-за этого не прекратят говорить правду, и они с удвоенной энергией будут стремиться информировать наше общество. Примеры того, за что были введены санкции против этих телеканалов, уже приведены. Из того, что я изучил, всё, что там написано, является правдой. Следовательно, выходит, что телеканалы санкционируются за то, что говорят правду, что абсолютно неприемлемо и является фашистским подходом. Однако в руках неформального олигархического управления это не удивительно, поскольку им нужны управляемые СМИ, которые будут транслировать именно тот нарратив, который им выгоден», — заявил Мачавариани.



Сегодня появилась информация о том, что правительство Великобритании ввело санкции против телекомпаний «Имеди» и «ПостТВ».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





