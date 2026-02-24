Резолюция Европарламента: Россия должна потерпеть поражение, Украина – победить и стать членом ЕС

24.02.2026 17:47





В своей неспровоцированной захватнической войне Россия должна потерпеть поражение, а Украина – победить и в будущем стать членом Европейского Союза. Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, говорится в резолюции "Относительно четырех лет захватнической войны России против Украины и вклада Европы в справедливый мир и устойчивую безопасность для Украины", принятой Европейским парламентом 24 февраля.



Европарламент убежден, что Украина должна победить в войне и вступить в ЕС.



"Европарламент решительно подчеркивает неотъемлемое право Украины на самооборону согласно Статье 51 Устава ООН; подтверждает свое твердое убеждение, что агрессия России должна потерпеть поражение, а Украина должна победить", – говорится в тексте резолюции.



Евродепутаты подчеркнули, что "Россия, ее руководство и ее союзники, такие как белорусский режим, несут полную ответственность за войну, военные преступления и преступление агрессии, и (Европарламент) призывает к привлечению их к полной ответственности".



"Европарламент подтверждает, что будущее Украины – в ЕС; признает европейскую интеграцию Украины стратегическим приоритетом для ЕС и призывает ЕС и его государства-члены готовиться к будущему расширению путем внедрения внутренних реформ и разработки четкой стратегии расширения", – утверждает текст документа.



