ЕС ожидает, что США выполнят условия торгового соглашения - «Сделка есть сделка»

Еврокомиссия откликнулась на заявление президента США Дональда Трампа о повышении тарифов, заявив, что Соединенные Штаты должны соблюдать условия торгового соглашения, достигнутого между ЕС и США в прошлом году.



«Еврокомиссия требует полного пояснения касательно шагов, которые Соединенные Штаты намерены предпринять. Нынешняя ситуация не способствует реализации «справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной» трансатлантической торговли и инвестиций, как это было согласовано обеими сторонами и отражено в совместном заявлении ЕС-США от августа 2025 года», - говорится в заявлении Еврокомиссии.



Еврокомиссия заявляет, что всегда будет обеспечивать полную защиту интересов Европейского союза и отношение к компаниям и экспортерам ЕС должно быть справедливым.



«Сделка есть сделка. Как крупнейший торговый партнер США, Евросоюз ожидает, что Соединенные Штаты будут соблюдать свои обязательства, отображенные в совместном заявлении, так же, как Евросоюз соблюдает свои обязательства. В частности, продукция ЕС должна продолжать пользоваться наиболее конкурентным режимом, повышение тарифов не должно превышать четко согласованного всеобъемлющего лимита», - отмечается в заявлении.



Еврокомиссия поясняет, что тарифы - это налоги, которые увеличивают издержки как для потребителей, так и для бизнеса.



Для справки, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что повысит тарифы для всех стран с 10% до 15%.





