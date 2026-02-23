Мы поддерживаем стремления граждан Грузии, желающих европейского будущего - МИД Румынии

23.02.2026 12:56





«Мы поддерживаем стремления граждан Грузии, которые хотят европейского будущего. В то же время мы получаем ясные сигналы о том, что демократия на уровне правительства и институтов сталкивается с вызовами», — заявила министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цойу перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС.



Журналист из Грузии спросил Цойу, поддерживает ли Румыния предложение Кая Каллас о том, что Россия должна вывести войска с оккупированных территорий Грузии и Молдовы. Министра также спросили, как она оценивает ситуацию в Грузии.



«Что касается Молдовы, у Румынии уже долгое время неизменная позиция: войска России должны покинуть Приднестровье. Это наша позиция на протяжении многих лет. Очевидно, что мы поддерживаем, чтобы это стало и европейской позицией. Мы обсуждали этот вопрос с президентом Майей Санду и правительством Молдовы и видим обнадёживающие новости из Приднестровья, в том смысле, что жители этого региона могут надеяться на европейское будущее. На предыдущих референдумах и выборах мы увидели, что, например, треть граждан выбрала европейское будущее. Поэтому мы видим путь для интеграции этого региона, однако, разумеется, российские войска должны оттуда уйти.



Что касается Грузии, Румыния является давним стратегическим партнёром страны. Мы поддерживаем стремления граждан Грузии к европейскому будущему. В то же время мы получаем ясные сигналы о том, что демократия на уровне правительства и институтов сталкивается с вызовами. Например, лидеры оппозиции подвергаются судебным преследованиям, а судебная система находится под вмешательством. Всё это требует дальнейших разъяснений со стороны Грузии, как это объясняется Евросоюзу», — заявила министр иностранных дел Румынии.



Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявила: «Для долгосрочного мира Россия должна вывести свои войска со всех оккупированных территорий, в том числе из Грузии».







