Из 300 проверенных получателей социальной помощи 49 имели доход более 3000 лари – Кобахидзе

23.02.2026 14:18





Вся база данных социально уязвимых лиц будет проверена, и в конечном итоге в этой базе данных останутся только те граждане, которые действительно в ней нуждаются, – заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Министерство здравоохранения начинает проверку базы данных социально уязвимых семей.

Как он отметил, проверка базы данных социально уязвимых лиц – очень важный процесс, он довольно болезненный с политической точки зрения, и именно поэтому в течение многих лет по этому вопросу занималась сдержанная позиция.



«Помните, например, если я не ошибаюсь, что в 2014-2015 годах, когда началась качественная проверка баз данных, было много спекуляций по поводу этого процесса, людей исключали из них, утверждая, что их несправедливо лишили социальной помощи и т. д. Подобные политические спекуляции ожидаемы и здесь, однако ситуация такова, что после 2020 года был введен своего рода мораторий на проверку социальных баз данных. Это не было решением, просто так получилось, что этот процесс фактически не начался. В 2020 году база данных социально уязвимых лиц увеличилась из-за COVID-19, и затем проверка этой базы данных была прекращена. В результате мы обнаружили, что одно из агентств проверило 300 человек, получающих социальную помощь, на основе случайной выборки, и у 49 из них оказался доход более 3000 GEL. Мы видим, какова ситуация, поэтому мы начинаем соответствующий процесс: будет проверена вся база данных социально уязвимых лиц, и в конечном итоге эта база данных будет использоваться для тех граждан, которые действительно в ней нуждаются». останутся.



Я легко могу вспомнить, что уровень бедности в 2020 году составлял 21,3 процента, когда база увеличилась, а затем их проверка была прекращена, и по данным за 2024 год уровень бедности составляет 9,4 процента. Соответственно, уровень обновления будет высоким, но я не могу сказать, насколько и каким он будет. Министерство здравоохранения проведет соответствующую процедуру, и после этого станет ясно, сколько останется в базе, а сколько нет», — сказал Ираклий Кобахидзе.





