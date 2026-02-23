Кобахидзе об оппозиции: Ноль плюс ноль равно нулю

23.02.2026 16:18





Ноль плюс ноль равно нулю, это простая математическая формула. Как бы оппозиция ни объединялась, она все равно останется тем, что есть сегодня, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам, отвечая на вопрос о возможном объединении оппозиции.



По словам Кобахидзе, оппозиция полностью «дискредитирована, и они сами способствовали тому, чтобы довести себя до такого состояния» .



«Ноль плюс ноль равно нулю. Это простая математическая формула. Исходя из этого, как бы ни объединялась оппозиция, она все равно останется тем, что есть сегодня. В целом, оппозиция дискредитирована. Этим все сказано. Они сами способствовали тому, чтобы привести себя в такое положение. В том числе, саботажем, отказом входить в парламент и т.д., их покровители за границей подтолкнули их к множеству неверных шагов. Из-за этого их имидж и репутация в нашей стране равны нулю. В принципе, это хорошо, потому что в здоровой демократической системе не должно быть пространства для радикальных сил», – сказал Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





