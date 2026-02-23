Кобахидзе: Экономический рост отражается на гражданах - уровень бедности снизился с 21,3% до 9,4%

«Когда гражданин платит в бюджет вдвое больше подоходного налога, это означает, что его доходы также вдвое больше. Соответственно, экономический рост отражается на гражданах, и именно поэтому показатель бедности снизился с 21,3% до 9,4%», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, экономика с 2020 года выросла с 50 миллиардов до 104 миллиардов лари.



«Рост экономики означает, например, что если посмотреть на показатель уплаты подоходного налога, наши граждане платят вдвое больше подоходного налога, чем в 2020 году, то есть их доходы выросли вдвое. Существует методология, согласованная с Всемирным банком. По этой методологии показатель бедности в 2020 году составлял 21,3%, а сейчас — 9,4%. Когда гражданин платит вдвое больше подоходного налога, это означает, что его доход вдвое больше, и, соответственно, экономический рост отражается на гражданах, что и объясняет снижение показателя бедности с 21,3% до 9,4%. Это также отражается в обороте бизнеса, инвестициях и т.д. В конечном итоге есть очень конкретная, достоверная информация, которую невозможно исказить, и она подтверждает, что в Грузии есть прогресс. Однако в стране по-прежнему остаются 350 тысяч человек, живущих за чертой бедности, и наша главная задача — свести этот показатель к нулю», — отметил премьер-министр.







