Трамп ввел 10-процентный глобальный тариф для всех стран

21.02.2026 13:02





Президент США Дональд Трамп ввел 10-процентный глобальный тариф для всех стран мира.



«Для меня большая честь подписать в Овальном кабинете исполнительный приказ о глобальной пошлине в размере 10% для всех стран, который вступит в силу практически сразу», - написал Дональд Трамп в Truth Social.



Белый дом сообщил, что исполнительный приказ президента США вступит в силу 24 февраля.



Для справки, 20 февраля Верховный суд США признал незаконными масштабные глобальные тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом в апреле 2025 года.



Президент США Дональд Трамп заявил, что он «разочарован» решением Верховного суда, и отметил, что воспользуется «другими альтернативами».



Он заявил, что рассматривает возможность введения новых тарифов в соответствии со статьей 122 акта о торговле 1974 года. Однако данные тарифы останутся в силе в течение 150 дней, если Конгресс США не проголосует за их продление.





