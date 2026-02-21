Экспорт в январе вырос на 68,1 процента

По данным Национальной статистической службы Грузии (Грузстат), в январе 2026 года объем экспорта товаров из Грузии (за исключением незадекларированного экспорта) составил 480,4 млн долларов США, что на 19,0 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Согласно Грузстат, на местный экспорт, за исключением реэкспорта, приходится 65,1 процента от общего объема экспорта. Этот показатель увеличился на 68,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 312,8 млн долларов США.



Согласно отчету ведомства, в январе 2026 года доля десяти крупнейших стран в общем объеме местного экспорта Грузии составила 74,5 процента. В этом отношении крупнейшими экспортными партнерами являются Китай – 64,2 млн долларов США, Турция – 49,3 млн долларов США и Россия – 34,8 млн долларов США.



Кроме того, по данным Грузстат, первое место в местном экспорте в январе 2026 года заняла нефть и нефтепродукты, их доля составила 56,2 млн долларов США, что составляет 18,0% от общего объема экспорта. На втором месте — руды и концентраты драгоценных металлов с объемом экспорта 51,0 млн долларов США, а на третьем — медные руды и концентраты с объемом экспорта 24,0 млн долларов США.







