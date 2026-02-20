Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ЕС разрешил Берлину установить долгосрочный контроль над немецкими активами Роснефти


20.02.2026   21:29


Европейская комиссия ​одобрила ​новую структуру ⁠попечительства, которая закрепляет долгосрочный контроль ‌Берлина над немецкими активами Роснефти ‌и позволяет найти устойчивое решение для дальнейшей работы ​бизнеса.

Активы, включая доли в нефтеперерабатывающих ‌заводах PCK Raffinerie в городе Шведте, MiRo ​в Карлсруэ и BAYERNOIL, перешли под управление ‌федерального правительства в Берлине в 2022 году после начала так называемой «специальной военной ​операции» в Украине.

Представитель ​Еврокомиссии отметил, ‌что решение фактически подтверждает новый режим попечительства, ​который де-факто продлевается на неопределенный срок, пока не появится новая структура управления.

Роснефть не ответила незамедлительно на запрос Рейтер о комментарии.

Министерство экономики Германии сообщило, что изучит вариант введения доверительного управления ​немецкими активами ⁠Роснефти на основе Закона о внешней торговле без ограничения шестимесячным сроком.

В ‌ведомстве добавили, что для такой ‌схемы необходимо проведение антимонопольной проверки.


