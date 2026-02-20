|
ЕС разрешил Берлину установить долгосрочный контроль над немецкими активами Роснефти
20.02.2026 21:29
Европейская комиссия одобрила новую структуру попечительства, которая закрепляет долгосрочный контроль Берлина над немецкими активами Роснефти и позволяет найти устойчивое решение для дальнейшей работы бизнеса.
Активы, включая доли в нефтеперерабатывающих заводах PCK Raffinerie в городе Шведте, MiRo в Карлсруэ и BAYERNOIL, перешли под управление федерального правительства в Берлине в 2022 году после начала так называемой «специальной военной операции» в Украине.
Представитель Еврокомиссии отметил, что решение фактически подтверждает новый режим попечительства, который де-факто продлевается на неопределенный срок, пока не появится новая структура управления.
Роснефть не ответила незамедлительно на запрос Рейтер о комментарии.
Министерство экономики Германии сообщило, что изучит вариант введения доверительного управления немецкими активами Роснефти на основе Закона о внешней торговле без ограничения шестимесячным сроком.
В ведомстве добавили, что для такой схемы необходимо проведение антимонопольной проверки.
