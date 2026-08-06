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В Киев прибыл глава МИД Азербайджана


06.08.2026   11:07


Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Киев, - сообщают украинские СМИ.

На железнодорожном вокзале Киева Джейхуна Байрамова встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В рамках визита в Киев Байрамов проведет двусторонние переговоры со своим украинским коллегой.

Кроме того, Джейхун Байрамов встретится и с другими украинскими официальными лицами.


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