В Киев прибыл глава МИД Азербайджана

06.08.2026 11:07





Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Киев, - сообщают украинские СМИ.



На железнодорожном вокзале Киева Джейхуна Байрамова встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.



В рамках визита в Киев Байрамов проведет двусторонние переговоры со своим украинским коллегой.



Кроме того, Джейхун Байрамов встретится и с другими украинскими официальными лицами.





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