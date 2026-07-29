Зеленский: Возвращение Крыма не стоит на повестке дня мирных переговоров

29.07.2026 14:49





К сожалению, возвращение Крыма не стоит в повестке мирных переговоров, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.



По его словам, несмотря на то, что вопрос возвращения аннексированного Крыма в настоящее время не рассматривается в рамках мирного процесса, полуостров остается неотъемлемой частью Украины.



«К сожалению, это не стоит на повестке дня или пока не стоит. Не знаю, посмотрим. Эта территория очень важна. Это наша территория, наша история, но самое главное — не потерять людей», — заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос.



Отмечается, что 28 июля Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, где обсуждался вопрос получения Украиной лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, как написал Владимир Зеленский в социальных сетях, стороны обсудили дипломатию и важность активизации дипломатического процесса.





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