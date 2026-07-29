Премьер-министр издал указ об освобождении Тинатин Рухадзе с должности министра культуры

29.07.2026 14:48





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе издал официальный указ об освобождении с должности министра культуры Тинатин Рухадзе, который опубликован сегодня на сайте администрации правительства.



По решению главы правительства, с должности освобождена и первый заместитель министра культуры Мака Гургенидзе.



Кроме того, в другом распоряжении от 28 июля говорится, что первым заместителем министра культуры премьер-министр назначил Михаила Кикнадзе.



Для справки, Тинатин Рухадзе вчера, 28 июля, объявила о своей отставке с поста министра культуры. В заявлении, опубликованном на Facebook, Тинатин Рухадзе объясняет свое решение состоянием здоровья и сожалеет, что состояние здоровья не позволяет ей уделять должное внимание любимому делу.





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