Агентство конкуренции признало USA2GEORGIA виновной в неэффективной коммуникации

29.07.2026 15:04





Агентство конкуренции признало USA2GEORGIA виновной в неэффективной коммуникации. Клиент пытался получить ответ о своей посылке, но ему отвечал только ИИ.



Национальное агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии установило факт нарушения закона со стороны USA2GEORGIA. Компания занимается транспортировкой посылок из-за рубежа.



По заявлению пожаловавшегося потребителя, он оплатил стоимость доставки, но в течение длительного времени не мог получить свои посылки.



Решение. Агентством было установлено, что потребитель пытался получить от компании информацию и решить проблему, однако ему отвечал только ассистент на базе ИИ, который повторно выдавал один и тот же автоматический ответ.



«Система не обеспечивала индивидуальное рассмотрение вопроса потребителя и не связывала его с представителем компании.



Использование искусственного интеллекта и других инновационных технологий не освобождает торговца от выполнения предусмотренных законом обязательств перед потребителем. Торговец обязан создать для потребителя возможность эффективного и беспрепятственного общения с компанией.



По оценке Агентства, система на базе искусственного интеллекта не должна являться единственным средством связи с потребителем в тех случаях, когда потребитель не получает конкретный ответ на свой вопрос и не может связаться с представителем компании. Торговец обязан обеспечить его связь с реальным представителем, который компетентно и в индивидуальном порядке рассмотрит возникший вопрос», — сказано в заявлении.



Решение. Компании поручено за месяц восстановить нарушенные права потребителей и привести свою торговую политику в соответствие с требованиями закона.





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