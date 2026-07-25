Трамп предостерег Украину от атак на не российские нефтяные танкеры в Чёрном море

25.07.2026 17:58





Администрация президента США Дональда Трампа после консультаций с представителями судоходной отрасли предостерегла Украину от нанесения ударов по нефтяным танкерам, не принадлежащим России, в акватории Чёрного моря, сообщает The Wall Street Journal. Как пояснил собеседник издания, особую обеспокоенность Вашингтона вызывает безопасность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — ключевого маршрута поставок казахстанской нефти на европейские рынки, который рассматривается как альтернатива российским энергоносителям.



Поводом для обсуждений стала атака беспилотников на морской терминал КТК в Новороссийске 19 июля, в результате которой была остановлена погрузка нефти на танкеры. В заявлении КТК подчёркивалось, что компания не находится под санкциями и объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и стран Западной Европы, а атака на объект и гражданские суда является «атакой на интересы стран — участниц КТК». В консорциуме также назвали произошедшее актом «прямой агрессии» против гражданского объекта, находящегося под защитой международного права.



Как пишет WSJ, с Белым домом, в частности, контактировала американская Chevron, которой принадлежат 15% акций КТК и 50% акций месторождения Тенгиз в Казахстане, обеспечивающего около 12% её мировой добычи. Руководство компании провело встречи с высокопоставленными американскими чиновниками, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и попытаться защитить свои интересы в регионе. За последние годы Chevron инвестировала около $48 млрд в расширение добычи на Тенгизе, увеличив мощности до 1 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков Chevron, если Украина продолжит атаки, компании почти наверняка придётся сократить добычу на месторождении.



Издание отмечает, что трубопровод и нефтяные месторождения не были повреждены, однако длительное сокращение добычи поставит под угрозу значительную часть денежных поступлений Chevron из этого региона. По трубопроводу КТК ежедневно транспортируется около 1,4 млн баррелей нефти, большая часть которой направляется на европейские рынки.



Ранее на этой неделе терминал КТК в Новороссийске приостановил работу из-за атак беспилотников, а Казахстан был вынужден сократить добычу. По данным Bloomberg, около 80% экспорта казахстанской нефти проходит через систему КТК, соединяющую месторождения с черноморским терминалом. МИД Казахстана осудил атаки, назвав их неприемлемыми и заявив, что они нарушают экономические интересы республики и подрывают стабильность глобального энергетического рынка.



В свою очередь, Украина отвергла причастность к атакам на танкеры в терминале КТК. «Нет никаких доказательств того, что указанные атаки были совершены украинской стороной. Поэтому прошу воздержаться от поспешных и необоснованных обвинений», — заявил посол Украины в Казахстане Виктор Майко.





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