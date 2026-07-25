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В Грузии начали расследование после обнаружения возможного боеприпаса в море


25.07.2026   16:43


Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с обнаружением в море у поселка Махинджаури предмета, предположительно являющегося боеприпасом.

Как сообщили в ведомстве информационному интернет-агентству Interpressnews, расследование ведется по статье 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов.

По имеющейся информации, обнаруженный предмет направлен на судебную экспертизу. По ее результатам будут установлены его тип и происхождение.


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