В Грузии начали расследование после обнаружения возможного боеприпаса в море

25.07.2026 16:43





Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с обнаружением в море у поселка Махинджаури предмета, предположительно являющегося боеприпасом.



Как сообщили в ведомстве информационному интернет-агентству Interpressnews, расследование ведется по статье 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов.



По имеющейся информации, обнаруженный предмет направлен на судебную экспертизу. По ее результатам будут установлены его тип и происхождение.





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