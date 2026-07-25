Фермерам удешевят кредиты: государство берет на себя часть процентов

25.07.2026 16:46





Вырастить урожай становится все дороже: дорожают семена, удобрения, топливо и рабочая сила. Чтобы фермеры не отказывались от посевной из-за нехватки денег, государство запускает обновленную программу поддержки, которая позволит существенно снизить стоимость кредитов на сезонные работы.



Речь идет о финансировании выращивания однолетних культур — овощей, зерновых и бахчевых. Теперь этот механизм официально вошел в единую программу «Государственное софинансирование агросектора», объединившую различные формы помощи сельскому хозяйству.



Уже со следующей недели банки, участвующие в программе, начнут выдавать кредиты на новых условиях. Государство компенсирует процентную ставку в размере действующей ставки рефинансирования Национального банка — 8,25% годовых. Такая поддержка будет действовать до 12 месяцев, а максимальная ставка по самому кредиту не сможет превышать 18% годовых.



Размер кредита зависит от направления деятельности. Для большинства сельхозпроизводителей предусмотрено финансирование от 10 до 100 тысяч лари, а предприятия, занимающиеся выращиванием зерновых культур, смогут получить до 300 тысяч лари.



Полученные средства разрешается использовать практически на все основные расходы одного сельскохозяйственного сезона. В их числе — покупка семян и посадочного материала, удобрений, биологических средств защиты растений, оплата труда работников, аренда сельхозтехники, приобретение топлива и оборудования для орошения.



Такой подход особенно важен сейчас, когда себестоимость сельхозпроизводства продолжает расти. Для многих небольших хозяйств именно высокая стоимость кредитов становится причиной сокращения посевных площадей или отказа от расширения производства. Компенсация процентов позволяет снизить финансовую нагрузку и дает возможность направить больше средств непосредственно на выращивание урожая.



Принять участие в программе смогут физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии. Обязательное условие — регистрация в реестре фермерских хозяйств и сельских предприятий.



Новая схема фактически объединяет ранее действовавшие меры поддержки в единую систему. Это должно сделать государственные программы более понятными для аграриев и упростить получение финансовой помощи. Если механизм покажет эффективность, он может стать одним из ключевых инструментов поддержки сельского хозяйства в ближайшие годы.





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