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«Золотая Корона» остановила переводы в Грузию
24.07.2026 15:59
Для тысяч людей, регулярно отправляющих деньги из России в Грузию, сегодняшний день стал неприятным сюрпризом. Платежная система «Золотая Корона» убрала страну из списка доступных направлений для переводов. Вместе с Грузией недоступными также стали Казахстан, Беларусь и ряд других стран.
Официального заявления компания пока не сделала. Однако совпадение по времени выглядит неслучайным. Ограничения появились практически сразу после вступления в силу 21-го пакета санкций Евросоюза, под который попали оператор системы — РНКО «Платежный центр», а также «Цифра банк», участвовавший в международных расчетах.
На данный момент нет оснований утверждать, что переводы запретила именно Грузия. Национальный банк страны и грузинские коммерческие банки не объявляли о каких-либо ограничениях. Судя по имеющейся информации, решение связано именно с работой самой платежной системы, которой теперь необходимо перестраивать международную инфраструктуру после введения санкций.
Санкции все чаще затрагивают не только банки, но и привычные сервисы, которыми ежедневно пользуются сотни тысяч людей. Если раньше ограничения в основном касались финансовых организаций, то теперь последствия напрямую ощущают обычные пользователи, для которых международные переводы были частью повседневной жизни.
Пока говорить о полном прекращении работы «Золотой Короны» в этих странах преждевременно. Подобные ситуации уже происходили: после поиска новых банков-партнеров отдельные направления возвращались.
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